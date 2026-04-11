“Hay inconsistencias en decreto de emergencia económica por invierno”: contralora Jenny Lindo

En entrevista con Caracol Radio, la contralora delegada para el sector económico, Jenny Lindo, habló sobre el pronunciamiento que envió la Contraloría General a la Corte Constitucional, donde cuestiona la declaratoria de la emergencia económica que hizo el Gobierno de Gustavo Petro ante la crisis invernal en Córdoba, pues asegura que no hay una base sólida para calcular que el costo de la atención sea de $8 billones.

Lindo aseguró que la Contraloría habría identificado una discrepancia entre los informes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), que reportaron 116.000 hectáreas afectadas, mientras que el análisis realizado por el equipo de la Contraloría estableció que el número real sería de solo 66.000 hectáreas. La contralora explicó que esta diferencia “tiene una consecuencia financiera y presupuestal importante”.

Además, la entidad detectó variaciones en el número de damnificados reportados por el Ministerio de Vivienda. Lindo indicó que “se encontró una diferencia en el número de damnificados entre las zonas impactadas y las registradas por el Ministerio”, lo que podría alterar la distribución de los recursos.

A pesar de las dificultades inherentes a la emergencia, la contralora destacó que el trabajo coordinado entre las entidades del Gobierno es fundamental. “Desde la Contraloría estamos haciendo seguimiento para que los recursos vayan a los damnificados y no se pierdan en el camino”, añadió.

Por último, enfatizó en la necesidad de crear una política pública para la atención de emergencias y desastres. “Ya hay precedentes en el país que muestran cómo atender estos eventos de manera más efectiva”, concluyó.