“Los impuestos que tumba la Corte de la emergencia económica no se cobraron”: presidente Petro

El Gobierno reaccionó a la decisión de la Corte de tumbar el segundo decreto emitido en diciembre pasado en medio de la emergencia económica que se declaró en el país.

Por un lado el presidente Gustavo Petro se refirió a la orden del alto tribunal, de ordenar que sean devueltos los dineros recaudados a través de impuestos durante el tiempo que estuvo vigente el decreto.

Frente a esto aseguró que los impuestos que tumbo la Corte de la emergencia económica nunca se cobraron: “Así que no hay nada que devolver”.

Señaló que solo se sacaron los pagos de deudores antiguos de la DIAN, que lograron beneficios tributarios, pero subrayó que “el mecanismo terminó suspendido por la Corte Constitucional”.

Benedetti señaló que es una decisión política

“La Corte no quiere que le impongan impuestos a los ricos y los cuida bastante”: dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti ante la decisión del Alto Tribunal de eximir del IVA del 19% a los incidentes, las apuestas en línea y reducir el umbral a los declarantes del impuesto al patrimonio superior a los 2 mil millones de pesos.

Reiteró en que es una decisión política para afectar al Gobierno.