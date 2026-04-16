“Boca El Mañe se mantiene estable”: Alcaldía de San Pelayo por punto crítico en el río Sinú

“Boca El Mañe se mantiene estable y bajo monitoreo”: Alcaldía de San Pelayo por punto crítico en el río Sinú. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

La Alcaldía de San Pelayo, Córdoba, informó a través de un comunicado que el punto crítico de la Boca El Mañe, ubicado en el sector La Encañada, “se mantiene estable”, pese al aumento en los niveles del río Sinú.

Asimismo, advirtieron que el punto también permanece “bajo monitoreo”, teniendo en cuenta el colapso de la obra que buscaba controlar la erosión en la zona.

Más información Autoridades mantienen la alerta en punto crítico de San Pelayo tras colapso de obra en el río Sinú

“Frente a los videos que circulan en redes sociales, es importante aclarar que el comportamiento progresivo de la estructura, incluyendo el desprendimiento de partes y la filtración, es un comportamiento esperado debido a la falla existente y al aumento del río. Esto no significa que se haya presentado una nueva emergencia ni un colapso total, sino que la estructura, como es natural en estos casos, puede ir cediendo por segmentos”, expresó la administración municipal.

Por su parte, la Gobernación de Córdoba informó que el sector es intervenido con maquinaria amarilla tipo excavadora hidráulica de 20 toneladas, con la finalidad de construir un dique que mitigue el riesgo de inundaciones.

“La intervención contempla la conformación de un terraplén provisional que permita contener el flujo de agua y mitigar el riesgo de inundación en el casco urbano, especialmente en la margen derecha del municipio. Para ello, se dispuso el transporte necesario para el suministro de material requerido en la construcción del dique”, señaló la administración departamental.

“Los trabajos se realizan con acompañamiento técnico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El dique, de aproximadamente 350 metros, se interviene como obra provisional a 20 metros de la falla existente, luego de que la administración municipal adelantara labores de acceso y preparación del terreno”, agregó.

Finalmente, señaló que ante el incremento del caudal del río por las lluvias en el Alto Sinú, “esta obra de emergencia provisional permitirá contener el paso del agua y brindar mayor seguridad y tranquilidad a las comunidades de San Pelayo”.