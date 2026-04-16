América remonta ante Alianza Atlético: Así quedo el grupo A de la Copa Sudamericana

América de Cali consiguió un triunfo clave en la segunda jornada del Grupo A al imponerse 2-1 frente a Alianza Atlético en un partido que comenzó cuesta arriba. El conjunto escarlata se fue en desventaja al minuto 31, pero logró reaccionar antes del descanso gracias a un gol al 44’, que le permitió irse al entretiempo con el empate y mejores sensaciones en el juego.

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En la segunda mitad, América mantuvo la intensidad ofensiva y siguió generando oportunidades hasta que al minuto 55 el árbitro sancionó un penal a su favor. Yeison Guzmán asumió la responsabilidad y convirtió el gol que terminó dándole la victoria al equipo colombiano, que supo sostener la ventaja en el tramo final del compromiso.

¿Cómo queda América en el Grupo A de la Sudamericana?

Con este resultado, América se ubica como líder del Grupo A con cuatro puntos, producto del empate ante Macará y esta victoria frente a Alianza Atlético. El equipo queda a la expectativa de lo que suceda en el duelo entre Tigre y Macará, resultado que puede mover la tabla, mientras aún tiene pendiente su enfrentamiento ante el conjunto argentino en esta primera vuelta de la fase de grupos.

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¿Cuándo vuelve a jugar América en la Sudamericana?

El próximo reto del conjunto escarlata será el 30 de abril, cuando visite a Tigre en el estadio Estadio José Dellagiovanna. Será un partido clave para consolidar su liderato y encaminar su clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.