Secretarías de educación envían carta al Magisterio: continuarán adelantando gestiones para la salud

Medellín, Antioquia

En la ciudad se llevó a cabo la movilización de los sindicatos y organizaciones del profesorado en Antioquia, con grupos como ADIDA y Fecode por las distintas circunstancias que han agravado la calidad al acceso de salud de los docentes.

Tras la manifestación en la capital antioqueña, la Secretaría de Educación de Antioquia junto con Medellín, enviaron una carta a la que se unieron las distintas secretarías de Bogotá y Bucaramanga para el Magisterio de Colombia.

En la carta, reconocen los distintos deberes y derechos del profesorado; entre esos, el derecho a la movilización y mencionaron también el deber del sector educativo en los salones de clase y la administración de la educación de calidad. Invitan a que se mantenga el deber originario de un docente, priorizando la formación y acompañamiento a niños y niñas.

Las secretarías reconocen además, la importancia de garantizar el derecho a la educación y a “cuidar el tiempo de aprendizaje, la continuidad del calendario escolar y la calidad del servicio”. Tanto las secretarías de educación como los maestros tienen como deber, según la declaración escrita, mantener la responsabilidad como causa común de la educación.

Mónica Ospina, Secretaria de Educación de Antioquia, señaló: “La secretaría de educación de Antioquia, Medellín, Bogotá y Bucaramanga nos unimos en una carta abierta al magisterio donde hacemos un llamado a garantizar la continuidad y el derecho de la educación de todos nuestros niños, niños y jóvenes durante las jornadas que se presentan el día de hoy. Respetamos y garantizamos el derecho a la movilización”.

En la carta se resaltó el conocimiento sobre las distintas circunstancias que enfrenta el Magisterio y docentes frente al acceso a la salud y las complicaciones que han enfrentado. Reconocen las preocupaciones del gremio frente al modelo de salud y manifiestan continuar comprometidos desde las secretarías a gestionar soluciones.

Concluyen, con el adelanto a las gestiones competentes y correspondienes ante el Consejo Directivo del FOMAG para buscar medidas que aseguren mejores condiciones para garantizar atención al público docente y continuar con el compromiso de brindar tranquilidad y acceso a sus familias.