Destruida casa utilizada para el microtráfico y explotación de materiales de construcción

Bello- Antioquia

En articulación con la alcaldía de Bello, el Ejército, la Policía Nacional, la Personería y el ICBF, la gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Seguridad, realizó una intervención en una casa en la que, según las autoridades, era utilizada para acciones ilegales.

El inmueble demolido estaba ubicado en el barrio Valadares del municipio de Bello, en el norte del valle de Aburrá. Cuatro personas que habitaban el inmueble construido a orillas de una quebrada fueron desalojadas.

“Este inmueble, construido en predios del municipio, estaba siendo empleado para la comercialización, no solo de sustancias psicoactivas, sino también la explotación ilegal de materiales de construcción”, aseguró el coronel (r) José Edilberto Lesmes, director Operativo de la Seguridad de Antioquia.

El funcionario manifestó que esta acción contra los focos de inseguridad ya es el número 48 desde que se inició con esta estrategia que busca evitar que inmuebles sean utilizados para actividades ilegales.