Abren indagación en la Corte a Isabel Zuleta por fiesta en cárcel de Itagüí de poderosos criminales

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, confirmó que actualmente cursan cuatro indagaciones previas contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta; la más reciente, relacionada con las irregularidades en la cárcel de Itagüí que involucrarían a capos de las bandas criminales en los diálogos exploratorios de paz.

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Vale la pena señalar que Zuleta es la designada por el Gobierno Nacional para participar en los diálogos de paz urbana, lo que ha generado aún más atención sobre estos hechos.

A este panorama se suma la actuación de la Procuraduría General de la Nación, que abrió indagación previa para esclarecer presuntas irregularidades en el ingreso de un artista vallenato a la cárcel La Paz de Itagüí, en Antioquia.

Según el Ministerio Público, la investigación se originó luego de que se conociera, a través de medios de comunicación, que el pasado 1 de abril de 2026 se habría permitido la entrada de un cantante a una celebración organizada por personas privadas de la libertad sin la debida autorización.

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La Procuraduría busca identificar a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que habrían participado en estas conductas. Como parte de las diligencias, la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia adelanta una inspección disciplinaria tanto en el centro penitenciario como en la dirección regional del INPEC para establecer lo ocurrido.

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