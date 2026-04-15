Presidente de ACM pide que próximo Gobierno “no tenga vergüenza de ser un país minero”

Medellín, Antioquia

En la apertura de MinExpo 2026 en Plaza Mayor de Medellín, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño Alcocer, lanzó un mensaje enfocado en el momento político del país: Colombia necesita un Gobierno que asuma sin reservas el desarrollo minero.

El dirigente gremial advirtió que las decisiones que adopten quienes lleguen a la Presidencia serán determinantes para el futuro del sector.

“Está en nuestra actuación en las próximas semanas que Colombia tome la decisión de una vez por todas de ser un país minero y actuar en consecuencia”, afirmó.

Minería como eje económico

Nariño explicó que la minería no solo impacta a las compañías extractivas, sino que dinamiza un ecosistema empresarial amplio que incluye proveedores, servicios e innovación.

Según indicó, el sector genera compras por cerca de 14,3 billones de pesos anuales, una cifra comparable con el segundo socio comercial del país, lo que refleja su potencial de expansión.

Además, insistió en que fortalecer esta industria permitiría aumentar el empleo y los encadenamientos productivos en distintas regiones.

Rezagos frente a otros países

Durante su intervención, el presidente de la ACM comparó el panorama colombiano con el de países como Chile, Perú, México y Argentina, que proyectan inversiones millonarias en minería.

En ese contexto, señaló que Colombia tiene una “deuda histórica” en materia de exploración y conocimiento geológico, lo que limita su capacidad para atraer inversión.

“Sin conocer nuestros recursos, no podemos desarrollar plenamente el potencial del país”, sostuvo.

Gobierno defiende “minería con propósito”

En el mismo evento intervino la presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Lina Beatriz Franco Idárraga, quien expuso la visión del Gobierno frente al sector.

La funcionaria aseguró que la entidad avanza en una estrategia de “minería con propósito”, centrada en la exploración responsable, el fortalecimiento del conocimiento del subsuelo y la generación de encadenamientos productivos.

También destacó mejoras en los tiempos de trámites, como la reducción en la expedición del RUCOM, y la implementación de rondas mineras para minerales estratégicos como cobre, oro y fosfatos.

Sector clave para la transición energética

Franco subrayó que los minerales son fundamentales para procesos como la transición energética, la reindustrialización y el desarrollo agrícola, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer la exploración.

“Cada título minero es una red de oportunidades que beneficia a múltiples sectores y comunidades”, explicó.