Ciudadanía denuncia posible minería ilegal en zona rural de Buenaventura

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) recibió denuncias ciudadanas sobre una posible actividad de minería ilegal en zona rural de Buenaventura.

A partir de esta información, la entidad adelantó una visita de seguimiento y control en la cuenca media del río Dagua, donde se identificaron señales de actividad minera que, tras ser contrastadas con los registros legales, no cuentan con autorización.

Según la inspección, las labores evidenciadas en el lugar podrían generar graves afectaciones ambientales, especialmente por la intervención directa sobre el cauce y sus alrededores.

La visita técnica se concentró en la margen izquierda del río, en el sector La García, ubicado sobre la vía entre Buenaventura y Loboguerrero.

Durante el recorrido, los funcionarios encontraron que el área había sido intervenida recientemente mediante procesos mecanizados. Aunque al momento de la inspección no se registraban actividades extractivas en curso, las condiciones del terreno evidenciaban remoción de material aluvial, excavaciones y alteraciones en la franja cercana al cauce del río.

De acuerdo con el análisis técnico, estas intervenciones habrían sido realizadas con maquinaria pesada, como retroexcavadoras y equipos de lavado, comúnmente utilizados en la extracción minera.

Wilson García Quintero, asesor de la CVC, explicó que, tras la revisión documental, no se encontró ningún título minero vigente en la zona, lo que confirma la ilegalidad de la actividad.

“También es importante mencionar que en la zona de condiciones de orden público alteradas por lo que se hace difícil el acceso y el control. También fue informada la fuerza pública de esta situación”, señaló García.

El funcionario agregó que el caso ya fue puesto en conocimiento del Distrito de Buenaventura, tal como lo establece el Código de Minas.

Además, la CVC informó que esta semana expondrá la situación ante la mesa regional minera, donde se presentarán en detalle los hallazgos realizados en esta zona del río Dagua, con el fin de que las autoridades competentes conozcan el caso y adopten las medidas correspondientes.