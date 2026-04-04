Tres mineros murieron en un accidente dentro de un socavón en Remedios, Antioquia

Remedios- Antioquia

En la tarde de este viernes festivo se registró una emergencia en una mina de oro del municipio de Remedios que le ocasionó la muerte a tres trabajadores. De manera preliminar se informa que la acumulación de gases dentro del socavón, al parecer, ocasionó la tragedia.

La alcaldía del municipio de Remedios confirmó que en el accidente fallecieron los trabajadores Mauricio Buitrago Beltrán, Eliecer José Arcia Jaramillo y Junior Jaramillo Fernández. Esta emergencia se registró en un socavón del corregimiento de Santa Isabel. Ante este hecho, la administración municipal expresó su solidaridad a las familias de las víctimas.

“Se ha coordinado con la Secretaría de Minas y Medio Ambiente, así como con los cuerpos de rescate, para brindar todo el apoyo técnico y humano necesario en la zona del incidente, priorizando la vida e integridad de los afectados”, expresó en un comunicado.

También informó que se les está brindando acompañamiento institucional a las familias afectadas con esta emergencia que enluta a esa población del nordeste de Antioquia, donde el principal renglón de la economía es la minería.

Por el momento no se indica de manera directa qué fue lo que le ocasionó la muerte a los trabajadores, pero como se indicó, la primera hipótesis estaría relacionada con acumulación de gases, aunque se recalca que es materia de investigación.