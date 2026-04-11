“Están equivocados”: MinMinas cuestiona a la USO por no respaldar reformas laborales

Durante un evento en Valledupar en conmemoración de las víctimas del movimiento sindical, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, lanzó un mensaje a los sectores de la Unión Sindical Obrera (USO), en medio de las diferencias que han surgido frente al respaldo al Gobierno.

El jefe de la cartera energética se refirió a la postura de algunos sectores del sindicato, asegurando que “están equivocados en este momento”, al no reconocer las transformaciones impulsadas por la administración del presidente Gustavo Petro en favor de los trabajadores.

Palma, quien recordó su trayectoria de más de dos décadas en el sindicalismo, insistió en que el movimiento no puede apartarse de lo que considera avances históricos. “No podemos ser quienes históricamente hemos sido perseguidos y estigmatizados, los que hoy desconozcamos un Gobierno que, como ningún otro en décadas, ha impulsado reformas en favor del pueblo trabajador”, afirmó.

Además, destacó que el sindicalismo ha tenido una participación más activa en decisiones nacionales, incluyendo presencia en juntas directivas del sector energético y en la discusión de reformas laborales y sindicales. Por eso, reiteró que este momento exige una postura alineada con cambios estructurales en temas como la transición energética, la paz y la justicia social.

“El país necesita que levantemos las voces por la democracia, por la paz, por la libertad y por la transición energética”, expresó.

El evento, que contó con la participación del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, también sirvió para reiterar un mensaje de solidaridad con las víctimas de la violencia antisindical.

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