Habitantes de la zona rural de Cali bloquean vía al mar protestando contra la minería ilegal

Desde muy temprano este martes 14 de abril las comunidades de los corregimientos de La Leonera y Felidia decidieron hacer un bloqueo intermitente en la vía al mar a la altura de la entrada al Saladito.

El propósito, explicó Janis Estefanía Ordóñez habitante de La Leonera, es pedirle al gobierno tanto local, como nacional y departamental que se intervenga de manera urgente la minería ilegal que se está presentando en los Farallones de Cali y que está poniendo en grave riesgo los ecosistemas y afluentes como la Quebrada el Roble, el río Felidia, el río Pichindé y el río Cali. Fuentes hídricas que se abastecen no solo a la zona rural sino parte de la urbana.

La comunidad ha pedido que se instale una mesa con varias entidades para el sábado en el corregimiento La Leonera.

“La respuesta a una mesa de diálogo intersectorial que estamos convocando porque el año pasado se decidieron en conjunto con el Gobierno Nacional diferentes acciones, pero nosotros como comunidad no estamos viendo las instituciones y las entidades competentes para realizar las labores que compete para frenar este flagelo que está afectando el territorio”, precisó Janis Ordoñez.