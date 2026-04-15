“Actué de buena fe”: Nelson Velásquez responde a investigación por fiesta en cárcel de Itagüí

A través de un comunicado, el cantante vallenato Nelson Velásquez se pronunció acerca de la decisión de la Fiscalía General de la Nación de investigarlo por el delito de enriquecimiento ilícito tras su presentación en una fiesta organizada por narcotraficantes en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, en el departamento de Antioquia.

En el comunicado, Velásquez aseguró que la presentación en cuestión “obedeció exclusivamente al cumplimiento de un compromiso artístico previamente adquirido y gestionado por mi equipo de trabajo”.

Además, explicó que la información que le suministraron en su momento indicaba que “se trataba de un evento de carácter cultural, autorizado y enmarcado dentro de las condiciones habituales para este tipo de presentaciones”.

“Actué en todo momento de buena fe, confiando en la legalidad y legitimidad de las condiciones bajo las cuales se desarrollaría dicha actividad. No tuve conocimiento previo ni participación alguna en hechos distintos a mi ejercicio profesional como artista”, explicó el artista.

Por eso, el artista hizo énfasis en que su papel en este evento “se limitó exclusivamente a la ejecución de una presentación musical, sin intervención en la organización, logística o autorización del evento”.

También aseguró que respeta a las instituciones y a la administración de justicia, por lo que manifestó estar en “total disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes y contribuir al esclarecimiento de los hechos”.

¿Por qué Nelson Velásquez es investigado por la Fiscalía?

Este 14 de abril, Caracol Radio conoció que la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar contra el cantante Nelson Velásquez por el delito de enriquecimiento ilícito, después de su presentación en una fiesta realizada en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

Dicha investigación busca establecer el origen del dinero con el que fue financiada la presentación del artista. Esto, después de que se conocieran indicios de que habrían sido producto de actividades ilícitas vinculadas a grupos criminales que operan en la ciudad de Medellín y su área metropolitana.

¿Qué tiene que ver Nelson Velásquez con la fiesta en la cárcel de Itagüí?

El pasado 8 de abril, el cantante Nelson Velásquez participó en una fiesta dentro de uno de los pabellones de la cárcel de Itagüí, donde permanecen recluidos reconocidos jefes criminales condenados entre otros delitos de narcotráfico y extorsión.

Versiones preliminares revelaron que la fiesta fue organizada para celebrar el cumpleaños de un cabecilla conocido con el alias de ‘Pocho’, así como la posible salida de prisión de otro interno identificado como alias ‘Lindolfo’.

El artista vallenato habría interpretado sus canciones en la fiesta, en la que también hubo consumo de bebidas alcohólicas de acuerdo con imágenes del evento difundidas en redes sociales.

Este es el comunicado de Nelson Velásquez tras su presentación en la cárcel de Itagüí

El comunicado del cantante Nelson Velásquez tras la investigación de la Fiscalía por su presentación en la cárcel de Itagüí dice lo siguiente:

En esta oportunidad me dirijo a la opinión pública para agradecer a los colombianos que durante más de 35 años han acompañado mi trayectoria artística, la cual he ejercido con compromiso, respeto y apego a la Ley.

Frente a los hechos recientemente divulgados en medios de comunicación, considero importante aclarar lo siguiente:

Mi participación en la presentación de la semana pasada obedeció exclusivamente al cumplimiento de un compromiso artístico previamente adquirido y gestionado por mi equipo de trabajo. La información que me fue suministrada en su momento indicaba que se trataba de un evento de carácter cultural, autorizado y enmarcado dentro de las condiciones habituales para este tipo de presentaciones.

Actué en todo momento de buena fe, confiando en la legalidad y legitimidad de las condiciones bajo las cuales se desarrollaría dicha actividad. No tuve conocimiento previo ni participación alguna en hechos distintos a mi ejercicio profesional como artista.

Quiero ser enfático en que mi rol se limitó exclusivamente a la ejecución de una presentación musical, sin intervención en la organización, logística o autorización del evento.

Reitero mi respeto por las instituciones y por la administración de justicia, y manifiesto mi total disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

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