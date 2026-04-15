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15 abr 2026 Actualizado 19:43

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Bogotá

Ponen en funcionamiento una nueva Unidad Móvil de Derechos Humanos en Bogotá

La Unidad Móvil de Derechos Humanos es una apuesta por una ciudad más cercana

a la gente.

Juliana De Los Ríos

Bogotá

Bogotá D.C

En una apuesta por la descentralización la Secretaría de Gobierno de Bogotá inauguró este miércoles 15 abril la Unidad Móvil de Derechos Humanos.

Este lanzamiento se realizó en el sector de Plaza España, en la localidad de Los Mártires, y se diseñó como una experiencia inmersiva.

La Unidad identifica riesgos reales en el territorio y activa de inmediato las rutas de atención y protección. Recorrerá los barrios, para escuchar las realidades para actuar en puntos neurálgicos de la capital.

“La Unidad Móvil de Derechos Humanos es una apuesta por una ciudad más cercana a la gente. Es la prueba de que el Distrito tiene la capacidad de desplazarse, escuchar y construir soluciones desde el territorio, que donde la gente más nos necesita,” señaló el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila.

Con este lanzamiento, se marca el inicio de un proceso que busca transformar la atención a los Derechos Humanos en la ciudad. Al centrar la respuesta en las personas y no en los procesos administrativos.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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