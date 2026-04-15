Bogotá obtuvo el premio Bono Verde que reconoce la financiación sostenible y la acción climática

Bogotá D.C

La secretaria distrital de Hacienda, Ana María Cadena , anunció que la capital recibió el premio Bono Verde 2026 en la categoría Autoridad Local/Municipalidad, otorgado por los ‘Sustainable Debt Awards’ de Environmental Finance.

Esta distinción internacional reconoce el liderazgo de Bogotá en materia de financiamiento sostenible y acción climática.

“Nos enorgullece haber estructurado una operación financiera que no solo muestra la confianza que genera la ciudad en mercados internacionales, sino que tiene un propósito ambiental muy claro”, destacó la secretaria.

Este premio reconoce a Bogotá por la emisión del primer Bono Verde emitido en noviembre de 2025 por un monto equivalente a 600 millones de dólares, es decir, 2,3 billones de pesos, en los mercados internacionales.

“A través de estos recursos estamos financiando la infraestructura que nos permitirá enfrentar la crisis climática y construir una ciudad más resiliente para las futuras generaciones”, agregó Cadena.

¿Qué financian los recursos del bono verde?

Los recursos del Bono Verde se destinan a proyectos estratégicos de movilidad sostenible, como la Línea 2 del Metro de Bogotá , los cables aéreos de San Cristóbal y Potosí, y la troncal de TransMilenio de la calle 13. Estas mega-obras contribuirán a reducir emisiones de CO2 y a mejorar la calidad de vida de millones de personas

La emisión registró una demanda de 1,34 veces el monto ofertado, con una participación del 93,4 % de inversionistas internacionales.

Además, tuvo el respaldo de la Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del Grupo de Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Este resultado refleja la confianza del mercado global en la solidez financiera del Distrito Capital y en una visión de ciudad resiliente al cambio climático.