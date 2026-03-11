Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 mar 2026 Actualizado 22:03

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Grupo Energía Bogotá reportó ganancias por $3,4 billones y un EBITDA récord de $5,9 billones

La compañía reportó ingresos totales por $8 billones. La utilidad neta alcanzó $3,4 billones, destacando la recuperación de Enel Colombia.

Grupo Energía Bogotá reportó ganancias por $3,4 billones y un EBITDA récord de $5,9 billones

Grupo Energía Bogotá reportó ganancias por $3,4 billones y un EBITDA récord de $5,9 billones

El Grupo Energía Bogotá cerró el 2025 con cifras positivas. La compañía reportó ingresos totales por $8,0 billones y un EBITDA Ajustado récord de $5,9 billones, creciendo 16%, impulsado por dividendos de inversiones de transmisión de energía en Brasil.

Noticia en desarrollo...

Sebastián Herrera

Sebastián Herrera

Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir