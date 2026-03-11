Grupo Energía Bogotá reportó ganancias por $3,4 billones y un EBITDA récord de $5,9 billones
La compañía reportó ingresos totales por $8 billones. La utilidad neta alcanzó $3,4 billones, destacando la recuperación de Enel Colombia.
El Grupo Energía Bogotá cerró el 2025 con cifras positivas. La compañía reportó ingresos totales por $8,0 billones y un EBITDA Ajustado récord de $5,9 billones, creciendo 16%, impulsado por dividendos de inversiones de transmisión de energía en Brasil.
Noticia en desarrollo...
Sebastián Herrera
Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....