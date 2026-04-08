¿Sabe qué es la sepsis? Detectarla a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte

La sepsis, una reacción extrema del cuerpo ante infecciones, causa cerca de 11 millones de muertes cada año en el mundo y sigue siendo una de las principales amenazas para la salud pública, por daños en los tejidos, fallas en los órganos y pérdida de vida.

En Colombia, su impacto es significativo, ya que representa el 10,5 % de las muertes maternas y el 16 % en recién nacidos, lo que la convierte en una condición crítica para poblaciones vulnerables.

¿Qué causa la sepsis?

Se trata de una complicación que puede aparecer a partir de infecciones comunes, entre ellas las bacterianas, e infecciones urinarias o neumonía. Incluso, puede comenzar tras procedimientos médicos en el que existan heridas abiertas.

Su avance suele ser rápido y, en muchos casos, silencioso en las primeras etapas, lo que dificulta su detección oportuna.

Entre los principales síntomas están la fiebre, la dificultad para respirar, la presión arterial baja, el aumento del ritmo cardíaco y cambios en el estado de conciencia. Sin embargo, estos signos pueden confundirse fácilmente con otras enfermedades, lo que retrasa el diagnóstico y, en consecuencia, el inicio del tratamiento adecuado.

Según expertos, el retraso en el diagnóstico es determinante para la salud del paciente, ya que por cada hora que pasa sin tratamiento, el riesgo de muerte puede aumentar hasta en un 20 %. Por eso, identificar la sepsis a tiempo no solo mejora el pronóstico, sino que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

En el caso de las mujeres gestantes, la enfermedad puede desarrollarse por infecciones no tratadas durante el embarazo o después del parto. Mientras tanto, en los recién nacidos, el riesgo es mayor debido a que su sistema inmunológico aún no está completamente desarrollado.

Uno de los principales desafíos en el manejo es detectar la infección en la sangre y conocer qué bacteria la está causando.

¿La situación puede mejorar?

En Colombia se han empezado a implementar modelos que buscan reducir los tiempos de detección del diagnóstico. Uno de ellos es Tech Sepsis, una estrategia desarrollada por Compensar en alianza con el Hospital Universitario Clínica San Rafael, que apunta a agilizar el diagnóstico microbiológico por medio de procesos estandarizados y uso de la tecnología.

Según Camilo Casadiego, coordinador de urgencias del Hospital Universitario Clínica San Rafael, con este modelo se han logrado disminuir los plazos de diagnóstico, que han pasado de 100 minutos a entre 40 y 50 minutos.

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Además, aseguran que los resultados finales de laboratorio también se han optimizado, reduciéndose de 44 a 27 horas.

“Este sistema cuenta con una plataforma impulsada por algoritmos diseñados para detectar microorganismos en tiempos significativamente menores. Cada minuto optimizado se traduce en una oportunidad real de salvar vidas”, señaló Mercy Díaz, administradora de Servicios de Salud en Compensar y líder del proyecto.

A su vez, las entidades afirman que el modelo favorece a la rotación de pacientes atendidos donde, en 2025, se registraron más de 1.900 giros de cama y, al pasaron de operar con un plan piloto en un hospital pequeño a estar en 11 hospitales en la ciudad de Bogotá.