EPS Famisanar activa plan de choque por crisis de la salud: se están resolviendo quejas y reclamos

EPS Famisanar tendrá nuevos horarios en sus oficinas a partir del 20 de agosto

Entre el 7 y el 12 de abril de 2026, la EPS Famisanar adelantó una jornada intensiva para resolver una gran cantidad de PQRS, es decir, todos los casos en los que los usuarios reportan problemas o solicitan soluciones en el servicio de salud.

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En total, la entidad logró solucionar más de 8.400 casos en seis días. De estos, más de la mitad, es decir el 57%, estaban relacionados con requerimientos de la Superintendencia Nacional de Salud, que es la entidad encargada de vigilar y controlar a las EPS en Colombia.

El gerente interventor, Germán Darío Gallo afirmó que: “Este trabajo y plan de choque reflejan el fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional y la consolidación de una operación enfocada en resolver de manera efectiva las necesidades de nuestros afiliados”.

¿De qué se trataban las peticiones?

Uno de los principales enfoques fue atender problemas frecuentes como la entrega de medicamentos y la asignación de citas con especialistas, dos de las quejas más comunes en el sistema de salud.

Cabe recordar que, el país está atravesando una crisis de salud en donde se ha producido un deterioro en la estructura del sistema, donde se han retrasado la entrega de medicamentos, la asignación de citas médicas y la atención a los pacientes.

En promedio, la EPS resolvió más de 1.500 solicitudes por día durante este periodo. Además, informó que logró reducir en un 25,2% el total acumulado de casos pendientes, lo que significa que hay menos quejas represadas por atender.

Con este plan, EPS Famisanar reafirmó su compromiso con una “atención oportuna, cercana y de calidad”, ahora, se tiene que tener en cuenta que el reto es mantener estos resultados y evitar que vuelvan a acumularse reclamos, en el sistema de salud.