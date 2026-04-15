La ANUC aumenta el tiempo cierre de la vía Ibagué – Cajamarca – Alto de la Línea

Ibagué

Se espera que este miércoles 15 de abril se mantenga el bloqueo intermitente de la vía Ibagué – Alto de la Línea – Calarcá a la altura del municipio de Cajamarca por parte de miembros de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos por los incumplimientos de acuerdos pactados con la Agencia Nacional de Tierras.

Según Mario Alberto Tovar, secretario de Tránsito y Transporte del Tolima, los manifestantes anunciaron que el bloqueo de la vía se aumenta a una hora y la apertura será por un tiempo igual, manteniendo la intermitencia.

Precisamente, la ANUC anunció a través de sus redes sociales que el martes 14 de abril arrancaron una mesas de diálogo en Bogotá en las que participa el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, con el propósito de avanzar en soluciones concretas frente a las peticiones de la organización en el marco del Plan Integral de Reparación Colectiva.

“Buscamos definir una hoja de ruta clara para el cumplimiento que permita dar respuestas efectivas a los compromisos pendientes en materia de acceso a tierras y plan integral de reparación colectiva”, reveló la asociación.

La ANUC anunció que mientras avanzan los diálogos, seguirán en las vías, “manteniendo la movilización de manera organizada y firme”, en defensa de los derechos.

Se espera que los diálogos entre las partes se reanuden en la mañana en la sede de la Agencia Nacional de Tierras, el cierre de la vía de manera intermitente completa 48 horas.

Finalmente, la ANUC advirtió que la movilización que se adelanta no tiene nada que ver con agendas político-electorales ni con temas relacionados con el catastro multipropósito.