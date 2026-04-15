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15 abr 2026 Actualizado 17:22

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La agrupación colombiana TIMØ anuncia su primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá

La banda de pop y rock latino se presentará el próximo 5 de diciembre de 2026.

SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 16: (L-R) Alejandro Ochoa, Andrés Vásquez, and Felipe Galat of TIMØ attend The 24th Annual Latin Grammy Awards on November 16, 2023 in Seville, Spain. (Photo by Neilson Barnard/Getty Images for Latin Recording Academy)

SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 16: (L-R) Alejandro Ochoa, Andrés Vásquez, and Felipe Galat of TIMØ attend The 24th Annual Latin Grammy Awards on November 16, 2023 in Seville, Spain. (Photo by Neilson Barnard/Getty Images for Latin Recording Academy) / Neilson Barnard

SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 16: (L-R) Alejandro Ochoa, Andrés Vásquez, and Felipe Galat of TIMØ attend The 24th Annual Latin Grammy Awards on November 16, 2023 in Seville, Spain. (Photo by Neilson Barnard/Getty Images for Latin Recording Academy)

Matheo

La agrupación bogotana TIMØ ha anunciado este miércoles su primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá para el 5 de diciembre de 2026.

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La banda recientemente se presentó el pasado sábado 21 de marzo en el Festival Estéreo Picnic en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

Durante la interpretación de su canción “Luz”, un mensaje en pantalla decía: “Bogotá, en diciembre, nos vemos, Movistar Arena”.

Esta fue la primera presentación del grupo en el país tras dos años de ausencia.

Previamente tocaron en el Festival Lollapalooza en Argentina.

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Este anuncio llega tras el lanzamiento de su último trabajo discográfico ‘Canto pa no llorar’, un álbum con raíces latinas que rinde homenaje a la era dorada del pop latino de los 2000.

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