El actor y cineasta Bradley Cooper es confirmado como director de la precuela de ‘La gran estafa’

Durante la CinemaCon en Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos, el actor y cineasta Bradley Cooper fue confirmado como director, guionista y protagonista de la precuela de ‘La gran estafa’.

Lea también: Katy Perry es investigada en Australia por acusaciones de agresión sexual contra la actriz Ruby Rose

La actriz australiana Margot Robbie, co-protagonista de la película, también hizo una aparición virtual al principio de la presentación, y le dijo al público de Las Vegas: “Antes de que Danny Ocean pusiera un pie en Las Vegas, dos mentes maestras le enseñaron todo lo que sabe: sus padres. Los verán en su mejor momento en nuestra nueva película, llevando a cabo un atraco épico en el Gran Premio de Mónaco de 1962”.

Robbie y Bradley Cooper protagonizan la película, presumiblemente como los padres de Danny Ocean.

Aparte de esta precuela, George Clooney retomará la trilogía original de ‘La gran estafa’ con otra secuela, protagonizada por Julia Roberts, Matt Damon, Brad Pitt y Don Cheadle, quienes regresarán como criminales veteranos.

Le puede interesar: Actores originales de la trilogía de ‘El Señor de los Anillos’ regresan para una nueva entrega

La película, que aún no tiene título, será estrenada el 25 de junio de 2027.