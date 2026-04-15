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15 abr 2026 Actualizado 16:05

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El actor y cineasta Bradley Cooper es confirmado como director de la precuela de ‘La gran estafa’

Cooper también será guionista y protagonista junto a la actriz australiana Margot Robbie.

LONDON, UNITED KINGDOM - JANUARY 19: Bradley Cooper attends the UK Gala Screening of &#039;Is This Thing On?&#039; at the Odeon Luxe West End in London, United Kingdom on January 19, 2026. (Photo by Wiktor Szymanowicz/Anadolu via Getty Images)

LONDON, UNITED KINGDOM - JANUARY 19: Bradley Cooper attends the UK Gala Screening of 'Is This Thing On?' at the Odeon Luxe West End in London, United Kingdom on January 19, 2026. (Photo by Wiktor Szymanowicz/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

LONDON, UNITED KINGDOM - JANUARY 19: Bradley Cooper attends the UK Gala Screening of &#039;Is This Thing On?&#039; at the Odeon Luxe West End in London, United Kingdom on January 19, 2026. (Photo by Wiktor Szymanowicz/Anadolu via Getty Images)

Matheo

Durante la CinemaCon en Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos, el actor y cineasta Bradley Cooper fue confirmado como director, guionista y protagonista de la precuela de ‘La gran estafa’.

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La actriz australiana Margot Robbie, co-protagonista de la película, también hizo una aparición virtual al principio de la presentación, y le dijo al público de Las Vegas: “Antes de que Danny Ocean pusiera un pie en Las Vegas, dos mentes maestras le enseñaron todo lo que sabe: sus padres. Los verán en su mejor momento en nuestra nueva película, llevando a cabo un atraco épico en el Gran Premio de Mónaco de 1962”.

Robbie y Bradley Cooper protagonizan la película, presumiblemente como los padres de Danny Ocean.

Aparte de esta precuela, George Clooney retomará la trilogía original de ‘La gran estafa’ con otra secuela, protagonizada por Julia Roberts, Matt Damon, Brad Pitt y Don Cheadle, quienes regresarán como criminales veteranos.

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La película, que aún no tiene título, será estrenada el 25 de junio de 2027.

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