Katy Perry es investigada en Australia por acusaciones de agresión sexual contra la actriz Ruby Rose

Este miércoles se conoció que se ha iniciado una investigación policial en Australia tras la acusación de agresión sexual contra Katy Perry por parte de la actriz y modelo Ruby Rose.

“Los detectives del equipo de investigación de delitos sexuales y abuso infantil de Melbourne (SOCIT) están investigando una presunta agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010. La policía ha sido informada de que el incidente tuvo lugar en un establecimiento con licencia en el centro de Melbourne. Dado que la investigación sigue en curso, no sería apropiado hacer más comentarios en este momento”, declaró la policía de Victoria en Australia.

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Rose hizo pública la acusación el pasado domingo por la noche, escribiendo en la red social Threads que Perry supuestamente la agredió sexualmente en un club de Melbourne cuando ambas tenían poco más de 20 años.

“Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. ¿A quién le importa lo que piense?“, escribió Rose en respuesta a una publicación del medio Complex que compartía la reacción de Perry al concierto de Justin Bieber en Coachella del sábado.

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Un representante de Perry negó la acusación en un comunicado diciendo: “Las acusaciones que Ruby Rose difunde en redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e irresponsables. La Sra. Rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en redes sociales contra varias personas, acusaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados”.

La estrella del pop ha negado las acusaciones, calificándolas de “mentiras infundadas”.