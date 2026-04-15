La Agencia Nacional de Tierras entregará más de 2.000 títulos de propiedad a campesinos de Boyacá

Boyacá ha sido históricamente uno de los departamentos con mayores niveles de informalidad en la tenencia de la tierra, con cifras que han alcanzado cerca del 85%.

Tunja

Este 15 de abril a las 9 de la mañana en el Coliseo de Indeportes en Tunja, la Agencia Nacional de Tierras entregará 2.100 títulos de propiedad rural en Boyacá, fortaleciendo la seguridad jurídica y el futuro de las familias campesinas.

Al evento asistirán la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino; el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya y los campesinos beneficiados.

Esta entrega de títulos se suma a la que ya se hizo de 600 títulos de propiedad rural durante el primer semestre del año, como parte del Plan 10.000 Zona Andina.

Esta meta permitirá beneficiar directamente a más de 2.500 campesinos que, durante décadas, han trabajado la tierra sin contar con la formalización jurídica necesaria para acceder de manera plena a créditos, programas productivos, subsidios y asistencia técnica del Estado.

Impacto regional

Boyacá ha sido históricamente uno de los departamentos con mayores niveles de informalidad en la tenencia de la tierra, con cifras que han alcanzado cerca del 85%. Esta situación limitó durante décadas el desarrollo productivo del campesinado, restringiendo el acceso al crédito rural, a incentivos estatales y a proyectos de inversión que fortalecieran la economía del campo.

En este contexto, la formalización de la propiedad rural no representa únicamente la entrega de un documento. Significa acceso real a la banca, posibilidad de inversión productiva, valorización del predio y estabilidad jurídica para las futuras generaciones. En un departamento donde el campo es eje económico, social y cultural, la titulación se consolida como una herramienta concreta de equidad territorial.

La articulación entre la Agencia Nacional de Tierras, la Gobernación de Boyacá, las alcaldías municipales y las organizaciones campesinas ha sido clave para acelerar estos procesos y fortalecer la presencia institucional en el territorio, permitiendo que la Reforma Agraria avance con enfoque técnico, participación comunitaria y resultados medibles.