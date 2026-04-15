Instalan en Barranquilla botoneras en cruces para mejorar la seguridad peatonal

Barranquilla cuenta con 16 nuevas botoneras peatonales instaladas en semáforos de distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y facilitar el cruce de calles, especialmente para personas con discapacidad.

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Los dispositivos fueron ubicados en zonas cercanas a instituciones educativas y espacios de alta circulación: cuatro en el sector del Colegio Concentración Cevillar (calle 46 con carrera 14), cuatro en el Colegio Distrital Hogar Mariano (carrera 14 con calle 58) y cuatro en el Instituto Distrital Inocencio Chincá (calle 53D con carrera 21B). A estos se suman dos botoneras en la Ventana al Mundo y dos más en la Ventana de Campeones.

La medida busca responder a la necesidad de mejorar las condiciones de movilidad en cruces concurridos, donde peatones enfrentan mayores riesgos al transitar.

Dispositivos priorizan el paso peatonal

Las botoneras permiten que los peatones activen la luz verde en los semáforos al presionar el dispositivo, lo que contribuye a ordenar el tráfico y dar prioridad a quienes se movilizan a pie.

Además, están equipadas con señalización en braille y sistemas auditivos que indican cuándo es seguro cruzar, facilitando el desplazamiento de personas con discapacidad visual.

Desde la administración distrital señalaron que la instalación se realizó con base en estudios técnicos y en articulación con la comunidad, y que se proyecta ampliar este tipo de dispositivos a otros puntos de la ciudad antes de finalizar el año.

El alcalde Alejandro Char aseguró que estas acciones hacen parte de una estrategia más amplia para mejorar la seguridad vial. “Trabajamos para que cada ciudadano pueda moverse con seguridad. Estas medidas se suman a intervenciones en vías y espacio público”, indicó.

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Por su parte, la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, explicó que la iniciativa apunta a fortalecer la movilidad incluyente y reducir riesgos en zonas de alto flujo peatonal.

Las autoridades también hicieron un llamado a respetar las señales de tránsito y a usar adecuadamente estos dispositivos, como parte de las acciones para prevenir accidentes en las vías.