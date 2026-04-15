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15 abr 2026 Actualizado 19:47

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Barranquilla

Juez suspende orden de arresto contra el rector de la Uniatlantico

El togado ordenó volver a la etapa probatoria en caso de reintegro de vicerrector.

Universidad del Atlántico. Foto: tomada del Ministerio de Educación.

Universidad del Atlántico. Foto: tomada del Ministerio de Educación.

Universidad del Atlántico. Foto: tomada del Ministerio de Educación.

Brian Saavedra Torres

Barranquilla

El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Colombia declaró la nulidad de lo actuado dentro del incidente de desacato promovido contra la Universidad del Atlántico, en el caso de reintegro de Álvaro González a la institución.

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El despacho judicial encontró que durante el trámite incidental no se decretaron ni practicaron pruebas de manera efectiva, limitándose a valorar documentos ya existentes en el expediente. Esta omisión, señaló el juzgado, vulnera el debido proceso y afecta la validez de la actuación.

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En consecuencia, el juzgado ordenó rehacer la actuación desde la etapa probatoria.

La defensa de González buscaría demostrar el incumplimiento de la rectoría en el fallo que ordena su reintegro, pese a que el Consejo Superior aprobó la creación de la vicerrectoría de regionalización, cargo que no ha sido aceptado por el accionante.

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