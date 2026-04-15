Superservicios cuestiona la sostenibilidad del modelo de energía en el caribe

El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán, alertó sobre la viabilidad del actual modelo de energía en la región Caribe, al señalar que la mayoría de los usuarios pertenecen a sectores con condiciones socioeconómicas vulnerables.

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De acuerdo con el funcionario, cerca del 60 % de los suscriptores corresponden a estratos 1 y 2, mientras que un 13 % habita en barrios no normalizados.

Esto significa que alrededor del 73 % de los usuarios enfrenta condiciones especiales, lo que plantea serios retos para la sostenibilidad del sistema.

“Va a ser muy difícil que el modelo energético en el Caribe, que hoy opera Afinia, que hoy opera Air-e, sea sostenible y tenga éxito, porque ya vamos en la tercera intervención en el Caribe de empresas. Si no se piensa en atacar de fondo el modelo, un modelo que sobre la gente más vulnerable espera grandes utilidades”, indicó.

Propuesta de modelo

Por ello, el plan de acción planteado por el superintendente para hacer sostenible el sistema energético en el Caribe pasa por una transformación de fondo del modelo actual, enfocada en que los usuarios paguen únicamente costos eficientes de producción más una rentabilidad básica para las empresas, eliminando sobrecostos derivados de ineficiencias o discrecionalidades en la fijación de precios.

La propuesta incluye revisar el funcionamiento del mercado mayorista para evitar que tecnologías como la hidroeléctrica, que tienen bajos costos operativos, se remuneren a precios elevados, así como avanzar hacia un esquema de despacho de energía basado en criterios de eficiencia y costos reales.

Todo esto, ajustado a la realidad social de la región, con el fin de garantizar tarifas más justas, mejorar la sostenibilidad financiera del sistema y lograr una prestación del servicio estable en el largo plazo.

Nuevo régimen propuesto por la Creg

Por su parte, Fanny Guerrero, comisionada de Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), avanza en la construcción de un nuevo régimen para la prestación de los servicios públicos de energía, gas y combustibles líquidos en Colombia, con el objetivo de modernizar las reglas del sector y fortalecer los derechos de los usuarios.

Según lo expuesto por voceros de la entidad, esta nueva normativa busca adaptarse a las realidades actuales del mercado energético, incorporando cambios que permitan a los usuarios tener mayor claridad sobre su consumo y su facturación.

Puntos del nuevo régimen

Entre los principales enfoques se destacan facturas más entendibles, información más transparente y mecanismos más ágiles de comunicación con las empresas prestadoras del servicio.

Uno de los puntos clave del nuevo régimen es el fortalecimiento del usuario, quien no solo tendrá más herramientas para comprender lo que registra su medidor, sino también para hacer un uso más eficiente de la energía.

Estas declaraciones fueron durante el Congreso Nacional de Transición Energética Justa y Adaptación al Cambio Climático 2026, que se realiza el 15 y 16 de abril en el campus de la Universidad del Norte en Barranquilla.