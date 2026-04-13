En El Plateado, Cauca, se evitó una tragedia con la desactivación de una ‘moto-bomba’

Ténicos antiexplosivos de la Policía Nacional neutralizaron el dispositivo. Crédito: Departamento de Policía Cauca.

El Plateado - Cauca

En el marco de la Operación Perseo la Policía y el Ejército lograron desactivar una motocicleta cargada con explosivos de alto poder en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, sur del Cauca.

Técnicos antiexplosivos encontraron en el vehículo cargado con cinco kilos y medio de pentolita, distribuidos en 12 bloques cilíndricos, evitando una tragedia de grandes proporciones.

De acuerdo con el coronel Gerson Bedoya, comandante de la Policía Cauca, el artefacto estaba compuesto de un sistema de activación remota mediante alarma, y diseñado meticulosamente para generar destrucción masiva en varias cuadras a la redonda.

Según el oficial, con esta intervención, se neutralizó un atentado que ponía en riesgo directo a la población civil y a la Fuerza Pública en esta zona del sur del departamento, donde hace presencia la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

Las autoridades mantienen la ofensiva en el sector para identificar a los responsables de esta amenaza.