Aida Quilcué lideró asamblea en Popayán y defendió la resistencia social

Durante su visita a Popayán, donde congregó a guardias indígenas, campesinas, comunidades afro, obreros y movimientos de vivienda, la candidata a la vicepresidencia de Colombia Aida Quilcué alzó su voz para ratificar el compromiso de los pueblos con el proyecto político del Pacto Histórico y su fórmula presidencial Iván Cepeda Castro.

Durante su intervención, Quilcué saludó la unidad de las mujeres resistentes y de los sectores progresistas, enfatizando que este proyecto pertenece a quienes han sufrido el olvido histórico.

“Hoy estamos aquí para decir que la tortura y el exterminio son parte del pasado; hoy construimos un nuevo país”, resaltó la candidata vicepresidencial.

Al explicar la naturaleza de la lucha social en el Cauca, la candidata a la vicepresidencia Quilcué fue tajante al señalar que la movilización es la única respuesta digna frente al despojo: “Nos sacaron de nuestras casas, nos mataron a muchos compañeros y nos siguen matando. Había que hacernos ver, que el mundo sepa que también somos humanos y tenemos derechos”.

En materia de gestión social, la candidata Quilcué resaltó que el actual mandato ha logrado transformaciones que los sectores tradicionales de Popayán ignoraron por décadas.

Subrayó la importancia de la educación gratuita para la juventud, la renta básica para los adultos mayores y el reconocimiento prestacional para las madres comunitarias, asegurando que estos logros son la base para un segundo periodo de gobierno.

Frente a la crisis de seguridad regional, la candidata vinculó el regreso de la guerra a la falta de soluciones estructurales a la pobreza. Ante esto, propuso una defensa soberana de la naturaleza: “Llegó la hora de la madre tierra. Por eso decimos no a la minería en nuestros territorios”.