Horóscopo del profesor Salomón HOY 15 de abril de 2026: Géminis y Cáncer, cuidado con los chismes

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este miércoles 15 de abril, en donde signos como Géminis, Cáncer y Virgo deben ser precavidos con lo que dan a conocer, mientras que otros como Escorpio y Sagitario deben meditar sobre sus relaciones amorosas.

El 15 destaca por ser el número de la plenitud. A quienes nacen en este día se les considera personas joviales, que suelen ser come-años y tienen una actitud llena de energía, aunque también les vuelve autoritarios y de gran carácter. Su número es el 4988.

El profesor Salomón le recomienda que con sus dedos agarre algo de miel y se haga una cruz en la lengua. Con esto hecho, luego va a rezar: “Voy a endulzar todo lo que pida para este nuevo año que comienza”.

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el amarillo .

. El número, 0426 .

. La fruta para comer: Piña .

. Se le aconseja poner canela en polvo en los zapatos.

Por otro lado, la luna está en cuarto menguante, que señala una época idónea para limpiar, cambiar y transformar las dinámicas que está llevando.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Se viene una buena época en el apartado económico. Todo negocio o papel pendiente lo podrá solucionar y eso le dará ese alivio que está buscando. Sin embargo, tenga cuidado con su salud, especialmente con las piernas, pues podrán estar dándole molestias y pueden derivar en algo mayor si se sobre esfuerza.

Número: 2699

Tauro

Si está pensando en mirar a nuevos horizontes, es el momento de solicitar el ascenso o de cambiar hacia otra empresa o negocio, porque va a tener éxito y está en las circunstancias adecuadas en que las cosas se pueden dar de una manera. Añadido a eso, va a tener una grata sorpresa con una llamada que próximamente le van a hacer durante el día.

Número: 7028

Géminis

Ya es consciente de los males que le rodean, pero no se deje desarmonizar por todo lo que está pasando. Pronto logrará despejar esas energías, además de que vendrá una plata grande y unos negocios nuevos que va a emprender, pero manténgase precavido(a) y no lo cuente a nadie sino hasta que esté todo concretado.

Número: 7770

Cáncer

Tengan mucho cuidado con las envidias a su alrededor. Recuerde que usted hace parte de los clásicos temas de conversación: ¿qué tiene uno?, ¿qué hace?, ¿qué mueve? Aunque sean meros chismes, hay que evitar dar razones innecesarias para estar en boca de todos. Sea paciente en este sentido, pues no tendrá la oportunidad de aclarar las cosas tal y como quiere, pero llegará el momento correcto para redimirse.

Número: 1236

Leo

El arcano del sol le traerá bendiciones en salud, dinero y amor. Eso significa el fin de alguna crisis que estaba cargando durante esta época, pues las cosas irán a mejor. Ante esto, es recomendable que estreche alianzas para alguna idea de proyecto o negocio, o incluso se arriesgue a dar un paso adelante con algo relacionado con vivienda o finca raíz que tenga planeado.

Número: 1596

Virgo

Mucho cuidado con la gente envidiosa. Un proyecto que tiene en mente, que se va a poder llevar a cabo, se logra, pero en silencio, con mucho cuidado, mucho sigilo; no comente nada, simplemente accione hasta conseguir sus objetivos y ahí sí darlos a conocer.

Número: 0123

Libra

Haga las cosas con fe, con calma y con tranquilidad para llegar a la meta que tenga puesta. Deje los problemas pasados, pues aquellos errores de ayer no definen quién es usted y cada día nuevo es otra oportunidad para redirigir su camino. Por otro lado, los juegos de azar hoy estarán a su favor. La rueda de la fortuna está girando, así que aproveche y haga un intento.

Número: 7428

Escorpio

Los arcanos insisten en su situación amorosa. Sus relaciones o iniciativas necesitan de su acción para fortalecer, arreglar o equilibrar eso que se ha erosionado sentimentalmente. Por lo tanto, empiece por pequeñas acciones para luego evolucionar a ser una mejor persona. Tenga en cuenta que, respecto a los negocios y al trabajo, las cosas se equilibran a su favor.

Número: 1419

Sagitario

Es un día importante para que reflexione sobre sus relaciones y las formas en que muestra su amor. Es muy importante reconciliar y restablecer mejor los lazos familiares que se hayan deteriorado, porque tiene una bendición con los arcanos para una nueva unión.

Número: 4616

Capricornio

La vida se encargará de ofrecerle una posición de poder de la que debe mostrar sus virtudes. Sepa gestionar relaciones, hacer negocios o todo tipo de acto que demuestre su esencia. Usted tiene las capacidades, pero debe adaptarse.

Número: 1459

Acuario

Todo lo que tenga que ver con su parte laboral será bendecido para que mejore su situación. Habrá algún dinero que tenga pendiente o perdido que llegará a su poder, así que esté pendiente de cualquier novedad. Sin embargo, tenga cuidado con el estrés; esto puede dañar su día y las buenas nuevas que le auguran si toma una mala decisión.

Número: 8863

Piscis

Es el momento ideal para llevar a cabo cualquier idea de estudio. Si quería tomar un curso, hacer un repaso o asistir a un seminario, sepa que los arcanos le bendicen y le animan para que mejore sus conocimientos.

Número: 1850

Escuche Caracol Radio EN VIVO: