ICETEX ofrece becas para estudiar en España y Singapur: Link y requisitos para aplicar

De fondo: Oficina del ICETEX (Crédito: Colprensa) / A la izquieda, la bandera de España mientras que a la derecha está la bandera de Singapur

El ICETEX (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior) ha actualizado desde este 8 de abril de 2026 varias becas disponibles para que los colombianos continúen sus estudios en el extranjero.

Concretamente, hay opciones disponibles tanto para estudiantes interesados en estudiar en España como para servidores públicos que quieran instruirse en Singapur sobre materias de salud, educación y fintech. Los aspirantes

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Estas son las convocatorias del ICETEX para estudios en el exterior:

Becas del 50% y 80% de la matrícula para estudiar en España

ENAE Business School es la institución promotora de estas oportunidades en España. Está adscrita a la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena. Se especializa en las áreas de logística, agronegocios, marketing y tecnología, destacando por su conexión con el entorno empresarial y alta empleabilidad.

Los programas están dirigidos a profesionales universitarios colombianos que residan en Colombia o que sean connacionales residiendo en el exterior, que acrediten experiencia profesional.

Tiene opción tanto presencial como semipresencial y virtual. Los aspirantes podrán postularse hasta el 15 de mayo.

Requisitos generales:

Edad: La persona aspirante debe ser mayor de 21 años y menor de 60 años en el momento del cierre de la convocatoria.

La persona aspirante debe ser mayor de 21 años y menor de 60 años en el momento del cierre de la convocatoria. Formación académica requerida: Contar con el título profesional o equivalente, debidamente registrado y avalado por la autoridad educativa competente.

Contar con el título profesional o equivalente, debidamente registrado y avalado por la autoridad educativa competente. Experiencia profesional: La persona aspirante deberá acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario.

Programas ofertados:

El número de becas respectivas (40 por el 50% de la matrícula y 4 por el 80%) se destinarán conforme a los siguientes programas académicos de maestrías oficiales:

Dirección de Agronegocios

Gestión de Riesgos en las Organizaciones

International Trade (Inglés)

Logística y Dirección de Operaciones

Si está interesado en las becas por el 50%, haga clic aquí.

Si está interesado en las becas por el 80%, haga clic aquí.

Becas del 100% en cursos en Singapur para funcionarios públicos

El Singapore Cooperation Programme (SCP), o Programa de Cooperación de Singapur, es una iniciativa gubernamental creada en 1992 con el propósito de compartir su experiencia con países en vías de desarrollo.

En alianza con el ICETEX, los servidores públicos del país pueden participar en distintos programas que abarcan desde discusiones grupales orientadas al fortalecimiento del liderazgo escolar en contextos de transformación educativa hasta el uso de tecnologías como telemedicina, inteligencia artificial, registros electrónicos de salud y análisis de datos en la toma de decisiones clínicas.

Dependiendo del curso, podrá postularse hasta finales de abril, inicios de mayo o mitad de junio.

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Requisitos generales:

Edad: La persona aspirante debe ser mayor de 25 años y menor de 55 años en el momento del cierre de la convocatoria. Formación académica requerida: Contar con el título profesional o equivalente, debidamente registrado y avalado por la autoridad educativa competente. Vínculo laboral vigente como servidor público: Las personas aspirantes deberán contar con un vínculo legal y reglamentario o laboral vigente a la fecha de cierre de esta convocatoria, como funcionarios públicos o trabajadores oficiales de una entidad pública colombiana, demostrando experiencia, trayectoria o relación con el objeto del curso. Dominio del idioma inglés: Las personas aspirantes deberán acreditar un nivel mínimo de competencia en inglés equivalente a B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)

Cursos disponibles:

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