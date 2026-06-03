Alcaldía de Villa del Rosario ofrece recompensa por responsables de doble homicidio

Norte de Santander

Hay conmoción en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, después del hecho sicarial presentado en el barrio San Judas y que dejó como saldo un hombre y una mujer muertos, identidades como Deivi Alexander Serna y Francy Tatiana Ferrer.

En videos de cámaras de seguridad se logra evidenciar como un hombre entra corriendo a un restaurante, huyendo de un sicario, que con arma en mano, lo perseguía para acabar con su vida. En medio de estos hechos, la trabajadora el lugar recibió varios impactos de bala que también acabaron con su vida.

"Teníamos más de 12 días sin ningún tipo de novedad en el municipio. La percepción de seguridad la veníamos mejorando de manera articulada con la Policía Nacional y con las demás instituciones”, dijo Gustavo Anduquia, secretario de Gobierno de Villa del Rosario.

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“Lamentablemente el día de ayer los bandidos en Villa del Rosario se alborotaron, se les olvidó que esta administración, se les olvidó que nuestra Policía Nacional, por instrucciones del comandante de la Metropolitana, les viene diciendo que en Villa del Rosario no se viene a delinquir, porque si no les va a esperar es la cárcel o el cementerio, como lo dijo el señor alcalde el día lunes”, agregó.

Recompensa por información de los responsables

“Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que nos ayude a dar con la captura del delincuente que la noche inmediatamente anterior le causó la muerte a los dos ciudadanos", dijo el secretario de Gobierno de Villa del Rosario a Caracol Radio.

El funcionario agregó que la administración municipal asumirá todos los gastos funerarios de la mujer.

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Así mismo y teniendo en cuenta el segundo hecho violento presentado en el barrio Fátima, donde dos escoltas resultaron heridos en medio de un caso de hurto, “le decimos a la ciudadanía que hay una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que nos ayude a dar con la captura de estos dos delincuentes que pretendían cometer este hurto”.

Ajuste de cuentas

La primera hipótesis que manejan las autoridades frente al doble homicidio en el barrio San Judas, es que "presuntamente se trata de ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales que ha sido la dinámica que hemos podido observar y analizar de todos los últimos hechos de sangre que se han presentado en nuestro municipio", indicó el secretario de Gobierno de Villa del Rosario.