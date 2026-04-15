Flamengo vs Medellín: fecha y hora del partido clave por la Copa Libertadores 2026

Independiente Medellín llega a este compromiso con la necesidad urgente de reaccionar, tras acumular tres partidos sin conocer la victoria y luego de caer 3-2 en el clásico paisa frente a Atlético Nacional en su más reciente presentación por la Liga Colombiana. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo buscará aprovechar el escenario internacional para cambiar su dinámica y recuperar confianza.

El historial del DIM en la Copa Libertadores refleja un rendimiento irregular a lo largo de los años. Su mejor actuación se remonta a la temporada 2002-2003, cuando alcanzó las semifinales y fue eliminado por Santos. Desde entonces, el conjunto antioqueño ha participado en ocho ediciones más del torneo, pero en seis de ellas no logró superar la fase de grupos. En otra ocasión alcanzó los octavos de final (2004-2005), donde fue eliminado por Banfield, y en la edición 2018-2019 llegó a la segunda ronda, quedando fuera ante Palestino.

Le puede interesar: Certera opinión del entrenador de Minnesota sobre el rendimiento de James Rodríguez en Copa

Por su parte, Flamengo arriba a este duelo con un presente totalmente opuesto. El conjunto brasileño encadena tres victorias consecutivas y viene de imponerse 2-1 en el clásico ante Fluminense por la liga local, incluso jugando con un hombre menos tras la expulsión del colombiano Jorge Carrascal en el tiempo de reposición.

Asimismo, ha mostrado una gran solidez en sus últimas presentaciones, ya que solo ha perdido uno de sus últimos diez partidos, caída que se dio ante Bragantino por 3-0 como visitante. Sin embargo, un aspecto a tener en cuenta es la indisciplina, ya que en tres de esos encuentros el equipo terminó con un jugador menos.

Con este panorama, el duelo se presenta como un reto exigente para el DIM, que deberá mejorar su rendimiento si quiere competir ante un rival que llega en un gran momento y con aspiraciones claras en el torneo continental.

Le puede interesar: Millonarios sufre la baja de Rodrigo Contreras y Jorge Arias: ¿Cuántos y cuáles partidos se pierden?

Fecha y hora del partido Flamengo vs Medellín

Este será el primer partido que se enfrentarán ambos equipos en la historia. El balón rodará en Brasil en la ciudad de Río de Janeiro en el mítico estadio Maracanã el jueves 16 de abril a las 7:30 p.m. hora colombia y usted podrá seguir la transmisión a través del portal web de Caracol Radio.