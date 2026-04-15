Europa acelera plan de defensa ante posible retiro de EE.UU. de la OTAN, según WSJ

Europa estaría acelerando un plan de contingencia para reforzar su capacidad de defensa dentro de la NATO ante la posibilidad de que Estados Unidos reduzca su papel en la alianza, según un reporte exclusivo de The Wall Street Journal.

De acuerdo con el periódico, funcionarios europeos estarían trabajando en una estrategia que busca aumentar el liderazgo del continente dentro de la OTAN, incluyendo mayor participación en estructuras de mando, logística y operaciones militares, en caso de que Washington decida retirar tropas o limitar su apoyo.

Lea también: Xi Jinping llama a reforzar los lazos con España frente al “caos” global

El plan (que algunos describen como una “OTAN europea”) no pretende reemplazar la alianza actual, sino garantizar su continuidad operativa y mantener la disuasión frente a Rusia, incluso sin el respaldo total de Estados Unidos.

El impulso de esta iniciativa responde a crecientes preocupaciones en Europa sobre la fiabilidad de Washington como aliado, especialmente bajo la administración del presidente Donald Trump, quien ha planteado la posibilidad de retirar a EE.UU. de la OTAN en medio de tensiones por la guerra en Irán.

Uno de los cambios clave es la posición de Alemania. Según el WSJ, Berlín ha comenzado a respaldar una mayor responsabilidad europea en defensa, lo que ha dado un impulso decisivo a las discusiones.

El desafío, sin embargo, es significativo. La estructura de la OTAN ha estado históricamente centrada en el liderazgo estadounidense, especialmente en áreas como inteligencia, capacidades nucleares y sistemas de defensa avanzada, aspectos difíciles de reemplazar a corto plazo. Aun así, países europeos ya están explorando medidas concretas, como incrementar el gasto militar, fortalecer su industria de defensa y asumir más responsabilidades en ejercicios y operaciones.

Lea también: Negociaciones Irán – Estados Unidos podrían reanudarse el jueves 16 de abril

Según el WSJ, estas conversaciones, que comenzaron de forma informal el año pasado, han ganado urgencia en las últimas semanas, reflejando un cambio estratégico en Europa ante un escenario geopolítico cada vez más incierto.

Escuche Caracol Radio en vivo: