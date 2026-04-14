Europa sí podría desminar Estrecho de Ormuz, tiene la capacidad: almirante por guerra Irán - EE.UU.

Al menos tres barcos petroleros cruzaron el estrecho de Ormuz este martes, primer día completo del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra los buques que hacen escala en puertos iraníes, según datos de varias plataformas de monitoreo de embarcaciones.

Lea también: Bloqueo del estrecho de Ormuz por Trump pone en duda mantenimiento del cese al fuego: Maleeha Lodhi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el pasado lunes con eliminar de inmediato; cualquier buque iraní que se salte el bloqueo que militares estadounidenses han comenzado en el estrecho de Ormuz.

El bloqueo se aplicará de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Arábigo y del Golfo de Omán, concretó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en un mensaje en X para explicar la operación.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, copresidirán el próximo viernes una conferencia que reunirá por videoconferencia a países no beligerantes dispuestos a colaborar en una misión puramente defensiva para restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, informaron fuentes del Palacio del Elíseo.

En el marco de este hecho, Fernando Del Pozo, almirante retirado de la Armada española, habló en 6AM W de Caracol Radio e hizo un análisis de la situación internacional.

Le puede interesar: Trump: Estados Unidos controlará el estrecho de Ormuz y bloqueará el paso de todos los buques

¿Se pueden eliminar los buques iraníes en el Estrecho de Ormuz?

“En las últimas 24 horas he escuchado tres versiones diferentes y la que más sentido tiene es que iba a impedir que ningún barco saliera de puertos iraníes llevando petróleo. El problema que tiene eso es que el 80% del petróleo que sale de ahí y el 83% del gas se dirigen al oriente lejano, a India, China, Japón, Corea del Sur principalmente”, indicó el experto.

¿Cuál es el papel que tiene Europa?

“Es una tarea que Europa sí puede hacer, tiene mucha más capacidad que Estados Unidos. Estados Unidos tiene cuatro cazaminas, que además no deben estar muy bien, muy operativos. Europa tiene ciento veintitantos dragaminas y cazaminas y puede hacerlo perfectamente, pero no puede hacerlo a base de mandarlos allí y que se pongan a levantar las minas en este momento. Los cazaminas no pueden operar si hay hostigamiento desde tierra”, afirmó Del Pozo.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: