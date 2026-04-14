Xi Jinping llama a reforzar los lazos con España frente al “caos” global

Encuentro entre el presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo español, Pedro Sánchez. (Foto: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images) / Pablo Blazquez

El presidente chino, Xi Jinping, advirtió este martes que las relaciones internacionales están volviendo a la “ley de la selva” y abogó por reforzar los lazos económicos con España, durante una visita de Pedro Sánchez a Pekín, según medios estatales chinos.

La reunión se organizó en el segundo día de la visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a China, en busca de posicionar a España como un puente entre Pekín y la Unión Europea.

Xi le dijo a Sánchez que ambos países deberían fortalecer la cooperación frente al “caos y la agitación” global y “una lucha entre la justicia y la fuerza”, informó el canal estatal CCTV.

“Tanto China como España son países con principios que defienden la justicia. Deberían reforzar la comunicación, consolidar la confianza mutua y cooperar estrechamente para hacer frente a la regresión del mundo hacia la ley de la selva”, dijo Xi durante el encuentro, en el Gran Salón del Pueblo de Pekín.

La manera en que “un país trata el derecho internacional y el orden internacional refleja su visión del mundo, su concepción del orden, sus valores y su sentido de la responsabilidad”, dijo Xi.

España y China deberían “aprovechar las oportunidades” de cooperación en el comercio y en los ámbitos de la energía y de la tecnología, agregó el presidente chino.

Por su parte, Sánchez apuntó en rueda de prensa que China puede jugar un papel “importante” para “encontrar vías diplomáticas que cesen con esta guerra” en Oriente Medio.

“Cualquier esfuerzo que podamos hacer todas las naciones, particular y especialmente aquellas que tienen una interlocución, y que no han participado de manera activa en esta guerra ilegal, pues creo que no solamente son bienvenidas, sino que también son muy necesarias”, argumentó.

Además, Sánchez reclamó “reformar” el orden internacional para hacerlo “más representativo”, en esta visita a China, la cuarta desde que es presidente del Gobierno, que coincide con un periodo de tensión entre Madrid y Washington.

El mandatario español volvió a criticar al gobierno israelí de Benjamin Netanyahu por su campaña en el Líbano, como ya hizo en numerosas ocasiones durante la guerra en Gaza.

“La legalidad internacional hoy está siendo violada fundamentalmente por un país, que es el Gobierno de Israel”, dijo Sánchez, añadiendo que los españoles quieren que aquellos “que cometen violaciones o genocidios, como es el caso que estamos viendo en Gaza y esperemos no ocurra lo mismo en el Líbano”, no “queden impunes”.

Con esta visita, Sánchez busca estrechar los vínculos comerciales con la segunda mayor economía del mundo, aunque el lunes calificó como “insostenible” el desequilibrio comercial entre China y la UE.