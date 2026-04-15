Este 15 de abril la fiscalía le imputará nuevos cargos al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov

La Fiscalía imputará cargos al alcalde de Tunja y tres funcionarios por presuntos delitos contra la administración pública.

Tunja

Para el 15 de abril se reprogramó la audiencia de imputación de cargos que le hará la fiscalía al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, la gestora social, María Luisa Pedraza Canaría, la secretaria de Infraestructura, Lina María Bautista Avellaneda y el ingeniero de Ecovivienda, Yeison Alfonso Sarmiento Fautoque, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.

En otro proceso, el martes 14 de abril la Fiscalía acusó formalmente al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, por su presunta participación en irregularidades relacionadas con la celebración de contratos de prestación de servicios. Junto a él fueron vinculados la directora de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán; la exgestora social, Sara Catalina Pedraza Canaría; y el exfuncionario de la alcaldía, Miguel Ángel Ruiz Suárez.

De acuerdo con la investigación, los implicados habrían coordinado la vinculación del abogado Juan Sebastián Ramírez García —ya judicializado por estos hechos— con el objetivo de que retirara una demanda de nulidad interpuesta contra la elección del mandatario municipal en noviembre de 2023.

La Fiscalía sostiene que esta contratación no respondía a necesidades reales del servicio, sino a intereses particulares.

El juez del caso rechazó la nulidad solicitada por el abogado del alcalde y reconoció como víctimas a la Alcaldía de Tunja y Ecovivienda.

Además, la Sección Primera del Consejo de Estado le impuso al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov una multa de 17 millones de pesos por incurrir en múltiples oportunidades en maniobras dilatorias durante el proceso de nulidad electoral.