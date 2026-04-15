En Armenia los docentes se suman al paro del magisterio con plantón en el parque de Los Fundadores

Armenia

Desde el Quindío se sumarán al paro nacional de docentes por las dificultades en materia de salud

No para la problemática de salud para los docentes lo que genera que se sumen a la movilización nacional convocada por Fecode para este miércoles 15 de abril, el plantón se llevará a cabo a partir de las 7:30 de la mañana en el parque de Los Fundadores al norte de la ciudad.

Precisamente el presidente de la subdirectiva de la CUT Quindío y docente de Armenia, Diego León Caicedo manifestó que no paran las dificultades de salud como es con la entrega de los medicamentos. Señaló que no han logrado avanzar en el tema a pesar de las múltiples reuniones y aunque otra entidad entró a la dispensación con la que pretendían mejorar el panorama no fue así.

Fue enfático en decir que lo anterior genera que se agudizan las enfermedades que padecen los maestros y otro de los temas complejos es el de las citas con especialistas en el que se demoran hasta tres meses para que les brinden la asignación correspondiente.

Subrayó que toda esta situación impacta negativamente a los docentes porque si no cuentan con una atención oportuna desencadena incapacidades médicas que afecta la prestación del servicio en las instituciones educativas.

Exigió al gobierno nacional y a la Fiduprevisora que establezcan las acciones contundentes para que el régimen especial del magisterio no siga en riesgo teniendo en cuenta que hay un déficit fiscal que genera sobrecostos en la prestación del servicio, pero que no ha mejorado la calidad de esa atención.