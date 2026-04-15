Empresarios cucuteños participan desde hoy en la Feria de Cantón en China. / Foto: Alcaldía.

Cúcuta.

Desde este 15 de abril, empresarios de Cúcuta participan en la Feria de Cantón, considerada la vitrina de insumos más importante del mundo, que se desarrolla en Cantón.

La iniciativa es liderada por la Alcaldía de Cúcuta, que a través de su estrategia de fortalecimiento empresarial acompaña a 12 empresarios vinculados a Corpomoda en esta misión internacional.

El objetivo es facilitar el acceso a proveedores globales de materias primas, maquinaria de última tecnología y nuevas tendencias del sector, permitiéndoles establecer contactos estratégicos que aporten al crecimiento y la modernización de sus empresas.

“Desde la Alcaldía de Cúcuta, a través del Banco del Progreso, respaldamos estas iniciativas que permiten que en total 12 empresarios de la ciudad participen en la Feria de Cantón en China, la más importante del mundo, donde buscarán maquinaria, tecnología e insumos que permitan que nuestras empresas sean más innovadoras y más tecnológicas fortaleciendo la generación de empleo en la ciudad”, señaló Luis Javier Cháves, jefe de la Oficina Banco del Progreso.

Durante la feria, que se extenderá hasta el 29 de abril, los empresarios tendrán la oportunidad de identificar oportunidades de negocio, generar alianzas comerciales y conocer innovaciones que contribuirán a mejorar sus procesos productivos y aumentar su competitividad.

“Agradecemos a la alcaldía por este gran apoyo que nos da para ir a la feria, una oportunidad muy importante para nosotros los confeccionistas. Vamos con muchas expectativas para regresar con buenos contactos de allá”, expresó Lisandro Lazaro.

Con esta participación, la administración municipal busca impulsar el desarrollo económico de la ciudad y seguir posicionando a Cúcuta en escenarios internacionales como una ciudad competitiva.