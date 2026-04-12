Tensión en Miranda Cauca por combates con afectación para civiles

Miranda - Cauca

Tensión en el municipio de Miranda por cuenta de fuertes hostigamientos armados que afectaron al Resguardo Indígena Cilia La Calera. La población denunció ráfagas de fusil y explosiones constantes muy cerca de las viviendas.

De acuerdo con el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, las situaciones más complejas se vivieron en las veredas El Progreso, La Unión, Campo Alegre y Caraqueño por la intensidad de las confrontaciones.

La población afectada manifestó que los combates, al parecer, entre la Fuerza Pública y grupos ilegales ponen en grave riesgo a los civiles, especialmente en zonas donde se adelantan procesos de liberación de la Madre Tierra.

Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del CRIC, manifestó que, “con preocupación revisamos que los hechos se registraron cerca a los habitantes. Esperamos que las comunidades puedan tener todas las indicaciones de prevención frente a este tipo de situaciones”.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades ancestrales y la Guardia Indígena exigieron el cese inmediato al fuego y el respeto al Derecho Internacional Humanitario.

Además, recomendaron a los comuneros permanecer en los resguardos y adoptar medidas de autoprotección individuales y colectivas.