‘No hay edad mínima para la guerra’, un proyecto que aborda el reclutamiento desde el arte

Del 24 al 28 de abril se presentará en Bogotá ‘No hay edad mínima para la guerra’, un proyecto colombo-suizo que, con la performance inmersiva Corazón Rudo como eje central, articula una programación que integra creación artística, participación y reflexión pública.

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Este proyecto se desarrollará en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella y otros espacios de la ciudad. El espacio nació de una investigación artística de la Academia de las Artes de Berna (HKB) y pone en el centro las voces de quienes vivieron el reclutamiento durante su niñez, desde una perspectiva de verdad y no repetición.

“El arte tiene la capacidad de presentar puntos de vista que no son evidentes en la política. No buscamos generar una única opinión, sino crear un espacio de libertad y metáfora donde la escucha sea el primer gesto de paz”, aseguró Diana Rojas-Feile, directora e investigadora del proyecto.

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Como eje central del proyecto, se presenta la performance inmersiva Corazón Rudo, que tendrá funciones los días 24, 25 y 26 de abril en la Sala Fanny Mickey del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella. La obra combina video, música en vivo, instalación audiovisual y testimonios para construir una narrativa desde memorias fragmentadas.

Adicionalmente, habrá la transmisión en vivo del podcast ‘No hay edad mínima para la guerra’, que se realizará el sábado 25 de abril a las 3:30 p.m. como un espacio que reúne testimonios, reflexiones y fragmentos de memoria sonora en torno al reclutamiento en Colombia.