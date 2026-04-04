Los únicos países de América que no tienen salida al mar, ¿por qué? Se consideran mediterráneos

América es un continente rodeado por dos océanos, con miles de kilómetros de costa que permiten a la mayoría de sus países conectarse con el comercio internacional, el turismo marítimo y la pesca.

La cercanía al mar ha sido, históricamente, un factor clave para el desarrollo económico y la proyección geopolítica de las naciones. Sin embargo, no todos los territorios del continente tienen la ventaja de un puerto propio.

En el corazón de Sudamérica existen naciones que, a pesar de estar rodeadas por grandes ríos y vecindad con países costeros, no cuentan con acceso directo al océano.

Esta situación geográfica condiciona su logística, su comercio exterior y la manera en que se relacionan con el resto del continente y el mundo. En estas condiciones, se clasifican como países mediterráneos, un término que se utiliza para describir a aquellas naciones sin litoral marítimo.

Cuáles son los únicos países de América que no tienen salida al mar

Bolivia y Paraguay son los únicos países de América que no tienen salida al mar. Mientras que la mayoría de las naciones sudamericanas cuentan con costas sobre el Atlántico o el Pacífico, estos dos países deben depender de vías fluviales y acuerdos con sus vecinos para transportar mercancías hacia puertos internacionales.

En Paraguay, por ejemplo, la navegación por los ríos Paraguay y Paraná es vital para conectar con el océano Atlántico. A través de esta red fluvial, el país exporta gran parte de su producción agrícola e industrial. Aunque es una alternativa eficiente, depende de la cooperación regional y de la infraestructura portuaria en países vecinos, lo que implica costos adicionales y cierta vulnerabilidad logística.

Cómo perdió Bolivia y su única salida al mar

La situación de Bolivia es única en Sudamérica por un hecho histórico que marcó su geografía y su política exterior: la Guerra del Pacífico, librada a finales del siglo XIX contra Chile. Antes del conflicto, Bolivia tenía una franja costera sobre el Pacífico, que le permitía el comercio directo con el exterior.

Tras la guerra, el país perdió su litoral y, desde entonces, ha buscado acuerdos para mantener acceso comercial al océano. Esta pérdida histórica convirtió a Bolivia en un país mediterráneo, cuya economía y estrategia logística dependen de los corredores que atraviesan territorio extranjero.

El concepto de “país mediterráneo” no se limita al Mediterráneo europeo; cualquier nación sin salida al mar entra en esta categoría. Para Bolivia y Paraguay, esta condición implica una serie de retos: mayor costo en transporte de mercancías, dependencia de los vecinos y necesidad de infraestructura fluvial eficiente.

A pesar de estas limitaciones, ambos países han desarrollado estrategias para mantener su comercio activo. Paraguay aprovecha sus ríos para exportar soja, carne y otros productos, mientras que Bolivia negocia el uso de puertos chilenos y peruanos para sus exportaciones de minerales y gas.