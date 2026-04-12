¿Qué países sudamericanos tienen las 4 estaciones? Solo 3 y no incluye a Brasil: Esta es la razón

Colombia se caracteriza por estar ubicada sobre la línea del Ecuador, lo que influye en su clima. Esta posición geográfica impide la presencia de estaciones climáticas como en otros países del mundo.

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Sin embargo, en el continente sudamericano existen tres países que destacan por experimentar las cuatro estaciones del año de manera bien definida.

A diferencia de los demás países del continente que son tropicales, Argentina, Uruguay y Chile se encuentran en la zona templada del hemisferio sur. Esta ubicación les permite experimentar las diferentes estaciones climáticas:

Verano: desde diciembre hasta marzo.

Otoño: de marzo a junio.

Invierno: entre junio y septiembre.

Primavera: de septiembre a diciembre.

Esta marcada estacionalidad influye en la vida cotidiana de sus habitantes, desde la agricultura hasta las tradiciones culturales. Además, es una gran fuente de turismo.

¿Cuánto cuesta ir a Argentina?

Viajar desde Colombia hacia Argentina es relativamente sencillo, especialmente gracias a la disponibilidad de vuelos directos entre ambos países. Los viajes entre Bogotá y Buenos Aires son operados por aerolíneas como Avianca y LATAM.

El trayecto aéreo tiene una duración aproximada de siete horas. Una vez en la capital argentina, los viajeros cuentan con diversas opciones para desplazarse hacia otras ciudades o regiones del país, ya sea a través de vuelos nacionales, servicios de autobuses de larga distancia o incluso rutas ferroviarias en algunas zonas.

De acuerdo con el portal de la aerolínea Avianca, un tiquete aéreo desde Bogotá hasta Buenos Aires tiene un costo en promedio de $1.500.000, no obstante, esto puede variar dependiendo de la temporada de viaje o condiciones adicionales.

¿Cuánto cuesta viajar a Uruguay desde Colombia?

De acuerdo con la página web de la aerolínea LATAM, el costo promedio de un vuelo directo desde Bogotá hasta Montevideo es de 1.200.000.

¿Cuánto cuesta ir a Chile?

Chile también cuenta con vuelos directos entre Bogotá y Santiago. Aerolíneas como Avianca y LATAM operan estas rutas de manera regular, ofreciendo a los pasajeros una opción cómoda y eficiente para llegar a la capital chilena. El tiempo estimado de vuelo es de aproximadamente seis horas.

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Según la página web de Latam, el costo promedio de un vuelo desde Bogotá hasta Santiago de Chile tiene un valor en promedio de $1.200.000.

¿Qué países puede visitar sin visa en Sudamérica?

La cercanía geográfica permite a los colombianos moverse por casi todo el continente con relativa facilidad, al punto de cruzar fronteras caminando o con el documento de identidad.

En la mayoría de los países de América del Sur, no solo no se requiere visa, sino que es posible ingresar únicamente con la Cédula de Ciudadanía.

Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Centroamérica y el Caribe: México, Bahamas, Barbados, Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá y República Dominicana.

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