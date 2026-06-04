Las autoridades investigan caso de doble homicidio en el municipio del Líbano, Tolima

Tolima

La Policía en el Tolima confirmó que se registró la atención de un caso que en primera instancia se reportó por parte de la comunidad como un hecho en el que se habían escuchado algunos disparos en la invasión La Polca en el municipio del Líbano ubicado al norte del departamento.

“Unidades policiales se desplazaron al lugar de los hechos donde fue hallada una persona de sexo masculino con una lesión ocasionada por arma de fuego, el lesionado fue trasladado al hospital del municipio para recibir atención médica”, el mayor, Dagoberto Ángulo, comandante del distrito de la Policía del Líbano.

Caracol Radio conoció que pese a los esfuerzos del equipo médico del centro asistencial la persona lesionada perdió la vida “Este ciudadano registraba anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y hurto. Había recuperado su libertad hace tres meses”.

Según informó la Policía Tolima, en la reacción se logró la aprehensión de un menor de 15 de edad con un arma traumática modificada sin permiso para el porte o tenencia.

Por otra parte, en la misma invasión denominada como La Polca en el municipio del Líbano, fue hallado un cuerpo sin vida de una persona de 26 años que presentaba varias lesiones con arma cortopunzante.

“De acuerdo con las verificaciones preliminares la víctima registra anotaciones judiciales por los delitos hurto, violencia intrafamiliar y lesiones personales, un equipo especial investiga los hechos para dar con los responsables de este hecho”, dijo el mayor Dagoberto Enrique Ángulo, comandante del distrito de la Policía del Líbano.