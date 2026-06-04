Recuperan dos menores y capturan a tres integrantes de las disidencias de Mordisco en el Tolima

Tolima

En las últimas horas, las tropas de la Sexta Brigada del Ejército Nacional desplegaron una operación contra una de las comisiones del frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco en el Tolima, la cual dejó tres integrantes capturados y dos menores de edad recuperados.

La operación de registro y allanamiento se desarrolló en la vereda Guanábano, en Chaparral, sur del Tolima, donde se hallaban las cinco personas, todas provenientes del Cauca.

De acuerdo con información de inteligencia, esta comisión sería la encargada de recaudar recursos provenientes de extorsiones relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros o minería ilegal. Además, serían los encargados de efectuar citaciones intimidatorias o extorsivas contra la población civil en zonas rurales de Chaparral.

“Durante la operación fueron incautados dos fusiles, una pistola, proveedores, munición de diferentes calibres, material de intendencia, dos pancartas alusivas al Frente Gerónimo Galeano, un kilogramo de pentolita, un artefacto explosivo improvisado y 24 estopines eléctricos”, reveló el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada.

Los dos menores recuperados quedaron a disposición de las autoridades competentes y se informó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para adelantar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

Por su parte, los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La semana anterior, las tropas del Ejército también lograron desarticular otra comisión del frente en Ataco, Tolima. “Con estos resultados operacionales se continúa diezmando la capacidad criminal de las estructuras armadas ilegales dedicadas a la obtención de recursos ilícitos para fortalecer el denominado Bloque Central Isaías Pardo”, detalló el coronel Pérez.

En lo corrido del año, las tropas de la Sexta Brigada han recuperado seis menores de edad, todos procedentes del departamento del Cauca, evitando que continúen siendo víctimas del reclutamiento forzado por parte de organizaciones armadas ilegales.