Capturan a una persona con 8 kilos de marihuana en la Terminal de Transportes de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Policía Metropolitana de Ibagué con el apoyo de un binomio canino incautó once paquetes de marihuana prensada que eran transportados por un pasajero en la Terminal de Transportes de la ciudad.

La persona que fue judicializada por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes es un hombre de 33 años que se disponía a viajar a la Dorada, Caldas, con la sustancia psicoactiva.

“El procedimiento fue adelantado por uniformados adscritos a la Estación de Policía Terminal de Transportes, en coordinación con el binomio canino especializado, quienes desarrollaban actividades de control, registro e identificación de personas al interior de la terminal terrestre de la capital tolimense”, dijo el mayor, Luis Carlos Flórez Quintero, comandante del Distrito Uno de Policía encargado.

Tras la verificación se estableció que la sustancia incautada tenía un peso aproximado de 8.000 gramos y un valor estimado de $1.400.000 en el mercado ilegal.

De manera inmediata, los uniformados procedieron a materializar la captura del implicado, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo proceso judicial y la definición de su situación jurídica.

“Continuamos afectando las cadenas de distribución de estupefacientes y reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la convivencia de los ciudadanos”, puntualizó el mayor, Luis Carlos Flórez Quintero, Comandante del Distrito Uno de Policía encargado.