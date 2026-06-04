Indignación por el homicidio de una mujer en Ataco, Tolima

Tolima

Como Marly Ospina Castro, de 29 años, fue identificada la mujer que apareció gravemente herida al interior de una vivienda en el barrio La Cruz, en Ataco, sur del Tolima, quien presentaba heridas provocadas por arma cortopunzante o cuchillo.

El teniente coronel Wilmer Yesid Álvarez, comandante del Distrito de Policía de Chaparral, indicó que el ataque habría sido cometido sobre las 12:00 del mediodía del miércoles 3 de junio.

“Fue trasladada al hospital de la localidad; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas. Los actos urgentes fueron adelantados por una unidad de la Sijín de la Policía Nacional”, señaló el oficial.

La Policía, al igual que la comunidad de Ataco, ha repudiado el aparente homicidio de Ospina Castro. En la noche del mismo miércoles se realizó una velatón en el parque principal de Ataco para rechazar el crimen de la mujer, así como otros hechos violentos que se han registrado con frecuencia en el municipio a lo largo de este 2026.

Extraoficialmente, se maneja la hipótesis de que la mujer habría opuesto resistencia a un intento de robo dentro de su vivienda, por lo que resultó herida con arma blanca. Sin embargo, resta por conocer el pronunciamiento oficial de las autoridades sobre los móviles del homicidio.