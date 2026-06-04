Anuncian la participación de Iván Cepeda en la Marcha Carnaval en Ibagué

Ibagué

El viernes 5 de junio, desde las 2:00 de la tarde, se realizará la versión número 17 de la Marcha Carnaval en Ibagué, una movilización social que se realiza cada año y se ha convertido en un referente para los sectores ambientalistas del país.

En esta ocasión, la novedad será la presencia del candidato presidencial Iván Cepeda, quien asistirá a la movilización, según anunciaron dirigentes políticos en el Tolima y el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, organización encargada de la coordinación de la marcha.

“Ya está confirmado, Iván Cepeda nos va a acompañar el 5 de junio en el marco de la Gran Marcha Carnaval en defensa del agua, la vida y el territorio. Así que, si no saben por quién votar, los invitamos a que nos acompañen para que conozcan el proyecto que defiende la vida en todas sus manifestaciones”, informó el concejal de Ibagué, Andrés Zambrano.

La Marcha Carnaval coincide con la campaña de la segunda vuelta presidencial y las movilizaciones sociales de jóvenes que se han realizado en diferentes ciudades del país en favor de Iván Cepeda, tras la jornada del pasado 31 de mayo. Por tanto, los sectores afines al petrismo o a la izquierda quisieron aprovechar la Marcha Carnaval para impulsar también la campaña de Cepeda.

“Estamos borrando esa estigmatización que tiene la Marcha Carnaval de estar politizada. Lo que vamos a hacer es invitar a las ciudadanías libres a que se unan a este ejercicio, porque nosotros, como seres humanos, debemos tener una prioridad, y es nuestro ambiente”, respondió el gerente de la Marcha, Duván Ospina.

La marcha iniciará en la calle 42 con avenida Ferrocarril en Ibagué; luego ascenderá por la carrera Quinta hasta la calle 11, donde terminará con un concierto en el Parque Murillo Toro. Se prevé que Cepeda participe del recorrido y que al final tenga un espacio de intervención en la tarima.

La Marcha Carnaval surgió en su momento como un escenario de protesta contra proyectos mineros en el Tolima y, posteriormente, como conmemoración de las consultas populares que los prohibieron en Cajamarca y Piedras.