Cayó alias ‘Lunar’, presunto integrante de ‘Los Espartanos’ en Buenaventura

En las últimas horas, autoridades capturaron a un hombre señalado de integrar la estructura criminal ‘Los Espartanos’, banda que delinque en el distrito de Buenaventura y que hace parte de la mesa sociojurídica de paz junto a ‘Los Shottas’.

El detenido, conocido con el alias de ‘Lunar’, fue ubicado en la comuna 7 de Buenaventura durante un operativo policial en el que también incautaron de un arma de fuego.

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De acuerdo con las investigaciones, el capturado tendría una trayectoria criminal de aproximadamente cinco años. Según las autoridades, su rol dentro de la organización estaría relacionado con la venta y distribución de estupefacientes, así como el almacenamiento de armas.

“Presenta una trayectoria criminal de cerca de cinco años. Sería el encargado de la comercialización de drogas y del ocultamiento de armas de fuego”, señaló el coronel Pedro Pablo Astaiza, comandante encargado de la Policía Valle.

Las autoridades también indicaron que el hombre registra antecedentes judiciales por tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego, conductas que habría cometido desde que era menor de edad. En ese momento, cumplió una medida en un centro de atención para adolescentes, pero tras recuperar su libertad, habría reincidido en actividades delictivas.

Además, es investigado por su presunta participación en hechos relacionados con homicidio, extorsión y hurto en distintas modalidades en Buenaventura.

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El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente y, tras las audiencias preliminares, un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

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