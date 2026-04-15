Boyacá reporta reducción de pobreza rural entre 2024 y 2025

El gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya durante la Asamblea Extraordinaria de Gobernadores en la Federación Nacional de Departamentos / Foto. Suministrada.

Durante la jornada de entrega de títulos de propiedad, el gobernador Carlos Amaya destacó una reducción reciente en los índices de pobreza rural en el departamento, atribuida a políticas de articulación con el Gobierno Nacional.

«Boyacá ha disminuido del 2024 al 2025 la pobreza en áreas rurales...», afirmó el mandatario, al resaltar que este resultado contrasta con el aumento de pobreza en otras regiones del país. Según explicó, la formalización de tierras ha sido un factor clave en este avance.

El gobernador enfatizó que la entrega de títulos permite a los campesinos acceder a beneficios estatales y mejorar sus condiciones de vida. «...Hoy estamos entregando dos mil títulos a campesinos que durante toda su vida no tenían la tierra a su nombre...», indicó.

Además, destacó el impacto de estas políticas en la reducción de la pobreza multidimensional, que incluye variables como acceso a servicios, vivienda y educación. La articulación institucional ha sido, según Amaya, fundamental para lograr estos resultados.

Las autoridades regionales señalaron que continuarán fortaleciendo programas rurales como estrategia para consolidar el desarrollo económico y social del departamento.