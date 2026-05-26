Más de 850 policías custodiarán las elecciones en el área metropolitana de Tunja

La Policía Metropolitana de Tunja dispondrá de 850 uniformados para brindar seguridad en los 15 municipios de su jurisdicción para las elecciones presidenciales / Foto: Caracol Radio.

Tunja

La Policía Metropolitana de Tunja anunció un robusto plan de seguridad para las elecciones previstas el próximo 31 de mayo de 2026, con el despliegue de 850 uniformados que tendrán la misión de garantizar el orden público, la transparencia del proceso electoral y la seguridad de los votantes en los 15 municipios que conforman el área metropolitana.

Como parte de los preparativos para la jornada democrática, las autoridades realizaron mesas de trabajo y coordinación con los alcaldes de los municipios de la jurisdicción, con el propósito de identificar necesidades específicas en materia de convivencia y seguridad ciudadana. Además, se llevaron a cabo 96 comités de seguridad electoral con la participación de las instituciones responsables del proceso, buscando asegurar unas elecciones tranquilas y con plenas garantías para los ciudadanos.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, las estrategias definidas priorizan la protección de los 50 puestos de votación habilitados en la región, de los cuales 26 estarán ubicados en Tunja y 24 en los demás municipios del área metropolitana. Asimismo, se brindará seguridad a las 691 mesas de votación dispuestas para la jornada, distribuidas en 664 urbanas, 25 rurales y dos en centros penitenciarios.

Las autoridades también fortalecerán el acompañamiento a la logística electoral, la verificación de posibles factores de riesgo y los mecanismos de denuncia frente a cualquier conducta que pueda afectar la transparencia del proceso. El objetivo es garantizar que cerca de 240.000 ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad.

Para cumplir esta misión, la Policía Metropolitana de Tunja dispondrá 540 uniformados exclusivamente para la jornada electoral. A este dispositivo se sumará el apoyo de 269 integrantes de la Escuela de Policía Rafael Reyes de Santa Rosa de Viterbo, 31 uniformados de la Dirección de Carabineros y 10 más de la Dirección de Educación Policial, alcanzando un total de 850 efectivos desplegados en todo el territorio metropolitano.

Como parte del fortalecimiento institucional, la Policía también presentó a 54 nuevos uniformados que se incorporan a la Metropolitana de Tunja. Estos efectivos apoyarán las acciones de prevención y control dentro de la estrategia de intervención operativa focalizada que se desarrolla en la región.

La institución informó que durante los días previos y posteriores a las elecciones continuarán los operativos de control y contención del delito, así como las acciones preventivas dirigidas a evitar comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana.

Recomendaciones para los votantes

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para acudir con suficiente tiempo a los puestos de votación, respetar las normas establecidas, denunciar cualquier irregularidad y seguir las indicaciones de las autoridades durante la jornada.

Asimismo, recordó que, conforme al Decreto 188 del Ministerio del Interior, estarán vigentes medidas especiales como la prohibición del porte de armas de fuego y restricciones relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas. También invitó a los ciudadanos a estar atentos a las disposiciones adoptadas por cada administración municipal, entre ellas la ley seca y otras restricciones sobre transporte de escombros, cilindros de gas o circulación de motocicletas con parrillero.

La Policía Metropolitana de Tunja reiteró su compromiso con la protección de la democracia y aseguró que mantendrá todos sus esfuerzos para que las elecciones se desarrollen en un ambiente de seguridad, transparencia y confianza para los ciudadanos.